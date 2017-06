Chemnitz: Dieb versprüht Pfefferspay - Zeugen gesucht

erschienen am 16.06.2017



Chemnitz. Beim Versuch, eine Küchenmaschine zu stehlen, hat ein Langfinger am Donnerstag gegen 19 Uhr in einem Einkaufsmarkt an der Stollberger Straße Pfefferspray versprüht. Ein 48-jähriger Kunde hatte den Mann abhalten wollten. Vor dem Geschäft drohte er anschließend damit, mit einem Glas zu werfen. Der Ladendieb und ein Komplize flüchteten. Durch das Spray wurden der Kunde und ein 72-jährige Kundin verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Täter soll Anfang bis Mitte 20 Jahre alt und zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß sein. Er hatte einen leichten Vollbart und trug ein weißes Basecap mit roten und schwarzen Streifen. Der Komplize war Anfang bis Mitte 40 und etwa 1,80 Meter groß. Der Mann hatte sehr kurzes Haar. Für Hinweise: Telefon 0371 387495808. (fp)