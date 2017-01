Chemnitz: Drei Autos in Flammen

erschienen am 02.01.2017



Chemnitz. Drei Fahrzeuge sind in der Nacht zu Montag auf einem Grundstück an der Bornaer Straße in Flammen aufgegangen. Feuerwehrleute löschten den brennenden Rover, Skoda und Seat. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Brandursachenermittler sahen sich die Autos am Montag an. Brandstiftung kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. (fp)