Chemnitz: Drei Autos in Unfall verwickelt

erschienen am 28.11.2016



Chemnitz. Zu einem Unfall mit drei beteiligten Autos ist es am Montagvormittag im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg gekommen. Wie die Polizei bestätigte, kollidierte ein Mercedes beim Abbiegen an der Kreuzung Hainstraße/Forststraße gegen 10.20 Uhr mit einem entgegenkommenden Ford. Durch den Anstoß wurde der Mercedes noch gegen einen in der Forststraße verkehrsbedingt haltenden Opel geschoben. Die 20-jährige Mercedes-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

An Ford und Mercedes entstand Totalschaden; der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Der Unfallbereich war zeitweise gesperrt. (fp)