Chemnitz: Drei junge Männer sterben bei Unfall auf Leipziger Straße

erschienen am 29.01.2017



Chemnitz. Nach dem tödlichen Unfall auf der Leipziger Straße in Chemnitz haben sich am Sonntagabend rund 100 Menschen an der Unfallstelle eingefunden, um der drei Opfer zu gedenken. Die Leipziger Straße war deshalb zeitweise gesperrt. Die drei Männer waren Mitglieder des CFC-Fanclubs "Kreuzeiche Limbach-Oberfrohna". Nun soll eine Spendenaktion für die Hinterbliebenen initiiert werden. Dazu wird bei der nächsten Partie des CFC gegen Halle auch eine Spendenbox durch die Reihen gehen, hieß es am Sonntagabend.

Der Unfall hatte sich am Sonntagfrüh ereignet, als auf der Leipziger Straße im Stadtteil Röhrsdorf ein Opel in Höhe Heinrich-Heine-Straße von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und sich überschlug. Für den 24-jährigen Fahrer sowie zwei Insassen im Alter von 19 und 28 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Die Berufsfeuerwehr Chemnitz und die Freiwillige Feuerwehr Röhrsdorf konnten nur noch die Leichen bergen. Die Wehren waren mit zehn Fahrzeugen und 31 Mitgliedern im Einsatz.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei. Die Leipziger Straße war wegen der Unfallaufnahme und Bergung bis 8 Uhr gesperrt.

Es ist einer der folgenschwersten Unfälle der vergangenen Jahre in der Stadt. Vor fast genau fünf Jahren hatte es auf der Leipziger Straße in Höhe Wittgensdorfer Straße einen ähnlich schweren Unfall gegeben. Seinerzeit war ein 20-Jähriger mit seinem Mazda 6 ins Schleudern gekommen. Das Auto prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch der 21-jährige Beifahrer starben. Eine 17-jährige Insassin erlitt schwere Verletzungen. (dy/fp)