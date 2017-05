Chemnitz: Elektro-Rollstuhl kollidiert mit Straßenbahn

erschienen am 24.05.2017



Chemnitz. Ein Elektro-Rollstuhl ist am Mittwochnachmittag in Chemnitz mit einer Straßenbahn kollidiert. Der Rollstuhlfahrer soll nach ersten Informationen verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden sein. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr an einer Haltestelle an der Annaberger Straße. Die Unfallursache ist bisher ungeklärt. Die Bahnstrecke stadteinwärts war kurzzeitig für die Unfallaufnahme gesperrt. (fp)