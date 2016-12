Chemnitz: Entwarnung nach Bombendrohung - 4500 Menschen mussten Sachsen-Allee verlassen

erschienen am 30.12.2016



Wegen einer Bombendrohung ist das Einkaufszentrum Sachsen-Allee im Chemnitzer Stadtteil Hilbersdorf am Donnerstagabend evakuiert worden. 4500 Menschen mussten das Gebäude am Thomas-Mann-Platz verlassen. Bei einer bis 2 Uhr am Freitagmorgen andauernden Durchsuchung wurden keine sprengstoffverdächtigen Gegenstände gefunden, teilte die Polizei mit. Spezialisten des Landeskriminalamtes gaben im Verlauf der Nacht Entwarnung: Ein vermeintlich gefährlicher Gegenstand erwies sich als harmlos. Die Drohung gegen das Einkaufszentrum ging bei der Polizei ein, sagte ein Polizeisprecher.

Während der Evakuierung zwischen 17 und 18 Uhr kam es an beiden Ausfahrten der Dresdner und Hilbersdorfer Straße zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Das Parkhaus wurde geschlossen; Kunden mussten ihre Fahrzeuge über Nacht stehen lassen. An der gesamten Aktion waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt. Die Chemnitzer Polizei wurde von Kollegen aus Zwickau, Dresden, Angehörigen der Wachpolizei sowie von Bundespolizisten unterstützt. Zudem waren sechs Sprengstoffhunde vor Ort.

Mit 85 Geschäften ist die Sachsen-Allee eines der größten Einkaufscenter der Region. Sie wurde 1997 eröffnet. Bereits im Januar 2012 hatte es eine Bombendrohung gegeben. Auch damals hatte die Polizei nichts Verdächtiges gefunden gehabt. (lumm/dy/mib/fp)