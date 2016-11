Chemnitz: Erneut Autoreifen zerstochen

erschienen am 14.11.2016



Chemnitz. Die Serie von mutwillig zerstörten Autoreifen in Chemnitz reißt nicht ab. Wie die Polizei am Montag mitteilte, haben mehrere Autofahrer am Wochenende Anzeige erstattet, weil an ihren Autos mindestens ein Reifen beschädigt worden war. Die Fahrzeuge standen an der Gießerstraße, der Uhlandstraße sowie der Fürstenstraße. Bei einem in der Richard-Wagner-Straße auf einem Privatgrundstück abgestellten Opel hatten Unbekannte zwischen Donnerstag und Samstag alle vier Reifen zerstochen. Am Samstagvormittag wurde am Zöllnerplatz ein Audi mit zwei platten Reifen festgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 2000 Euro. Unter Telefon 0371 387 495808 werden Zeugen gesucht?

Seit Mai sind in Chemnitz weit über 200 Fahrzeuge von Reifenstechern beschädigt worden. Die Autos waren meist verkehrswidrig oder dem Anschein nach verkehrswidrig geparkt. Für Hinweise auf den oder die Täter ist eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt worden. (fp)