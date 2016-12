Chemnitz: Erneut Reifen an mehreren Autos zerstochen

erschienen am 21.12.2016



Chemnitz. Die Serie reißt nicht ab: Erneut hat ein Unbekannter in Chemnitz mit einem spitzen Gegenstand die Reifen von drei Autos beschädigt. Die Fahrzeuge standen an der Annenstraße, der Lutherstraße und der Zschopauer Straße, teilte die Polizei mit.

Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Mittwoch. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf einige hundert Euro.

Der Reifenstecher hält seit Monaten die Polizei in Atem. Mehr als 200 beschädigte Reifen gehen auf sein Konto. (fp)