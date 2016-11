Chemnitz: Erster Baby-Notarztwagen Sachsens einsatzbereit

erschienen am 17.11.2016



Chemnitz. Den ersten Baby-Notarztwagen Sachsens haben am Donnerstag das Klinikum Chemnitz und der Rettungszweckverband Chemnitz-Erzgebirge in Dienst gestellt. Das Fahrzeug, ausgestattet mit einem Transportinkubator, wurde von der Björn-Steiger-Stiftung gespendet und wird zur Verlegung frühgeborener Kinder sowie kranker Säuglinge von ihren Geburtskliniken im Umland nach Chemnitz genutzt.

Der Baby-Notarztwagen "Felix" ist mit einem speziellen Dämpfungssystem ausgestattet und sorgt somit für einen sicheren und schonenderen Transport. Er kommt im Regierungsbezirk Chemnitz zum Einsatz. Pro Jahr fahren die Chemnitzer Baby-Notärzte mehr als 50 Überlandseinsätze. (hfn)