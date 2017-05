Chemnitz: Fahrscheinkontrolle endet für Fahrgast in Fesseln

erschienen am 04.05.2017



Chemnitz. Chemnitz. Erneut ist es in einer Straßenbahn des Verkehrsbetriebs CVAG am Hauptbahnhof in Chemnitz zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gab es dabei keine Verletzten. Zwei Libyer im Alter von 19 und 24 Jahren bedrohten bei der Kontrolle am Bahnsteig 2 am Mittwochnachmittag zwei Mitarbeiter der CVAG zunächst verbal. Da sich die Situation nicht beruhigte, riefen diese gegen 17.20 Uhr die Bundespolizei. Die eintreffende Streife, die bereits auf dem Weg zum Einsatzort die lautstarke Auseinandersetzung gehört haben soll, versuchte die Situation zu beruhigen. Der 19-jährige Beteiligte kam der Aufforderung der Polizisten nach, sein Begleiter wurde jedoch immer aggressiver. Neben verbalen Bedrohungen griff er die Beamten schließlich auch körperlich an. Die Polizisten fesselten den 24-Jährigen, um weitere Angriffe abzuwehren und brachten ihn zur Dienststelle.

Gegen den Mann wurde Strafanzeige wegen Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Versuch der Körperverletzung erstattet. Bereits im April war es in den Verkehrsmitteln in der CVAG zu vereinzelten, teils gewaltätigen Übergriffen gegen Fahrer gekommen. So musste ein Busfahrer nach einem Raubüberfall an der Endhaltestelle Dresdner Straße zu Ostern schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine Woche später kam ein Tram-Fahrer am Hauptbahnhof mit Reizgas in Kontakt. Mittlerweile hat das Verkehrsunternehmen erste Schritte angekündigt, um die Sicherheit für ihre Fahrer zu erhöhen. (fp)