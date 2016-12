Chemnitz: Fett in Flammen - 20-Jähriger bei Wohnungsbrand verletzt

erschienen am 28.12.2016



Chemnitz. Entzündetes Fett in der Küche einer Wohnung an der Katharinenstraße hat am Mittwochfrüh zu einem Brand geführt. Bei den Löschversuchen wurde ein 20-jähriger Bewohner verletzt. Rettungskräfte brachten ihn mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar. (fp)