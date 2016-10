Chemnitz: Feuer an der ClausewitzstraÃŸe

Chemnitz: Feuer an der Clausewitzstraße

erschienen am 14.10.2016



Wegen eines Küchenbrandes sind am Donnerstagabend fünf Bewohner eines Blocks an der Clausewitzstraße in Sicherheit gebracht worden. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 34 Kräften und 14 Fahrzeugen im Einsatz. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Erst am Wochenende gab es in der Clausewitzstraße einen Einsatz, weil die Polizei dort nach Kontaktpersonen des Terrorverdächtigen Al-Bakr suchte. (fp)