Chemnitz: Feuerwehreinsatz in der Mühlenstraße

erschienen am 30.10.2016



Chemnitz. Die Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr sind am Sonntagmorgen zu einem Brand auf der Mühlenstraße in Chemnitz gerufen worden. Nach ersten Angaben war das Essen in dem 3. OG angebrannt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Topf war unbrauchbar und das Treppenhaus leicht verqualmt.