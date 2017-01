Chemnitz: Gartenlaube abgebrannt

erschienen am 22.01.2017



Chemnitz. In einer Gartenanlage an der Eislebener Straße ist am Sonntag gegen 13 Uhr eine Laube niedergebrannt, wie die Polizei bestätigte. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache wird ermittelt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. (dy)