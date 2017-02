Chemnitz: Grippewelle massiv in der Region angekommen

erschienen am 08.02.2017



In Chemnitz hat sich die Anzahl der Influenza-Fälle binnen einer Woche auf 252 verdoppelt. Das teilt das Klinikum mit. Damit sei die Grippewelle massiv in der Region angekommen, auch wenn Anke Protze, stellvertretende Amtsärztin im Gesundheitsamt, klarstellt, dass es sich noch nicht um eine Epidemie handelt. Im Klinikum war man laut Oberarzt Steve Rößler durch Erfahrungen und Prognosen des Robert-Koch-Instituts auf die Grippewelle vorbereitet. Derzeit seien 80 Grippe-Patienten im Klinikum.

Stationär werden Patienten mit schweren Krankheitsverläufen behandelt, bei denen Komplikationen wie eine Lungenentzüdung hinzukommen. Meist handele es sich dabei um ältere Menschen und Patienten mit schweren Begleiterscheinungen. Zum Schutz der Mitarbeiter hatte das Klinikum im Herbst eine interne Kampagne für die Grippeschutzimpfung gestartet, die gut angenommen worden sei. Zudem tragen Mitarbeiter in Bereichen, in denen die Influenza-Patienten betreut werden, Schutzmasken und -kittel. (gp)