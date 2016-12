Chemnitz: Kinderwagen im Bus umgekippt - Baby verletzt

erschienen am 24.12.2016



Chemnitz. Beim Abbiegen von der Zschopauer in die Lutherstraße ist am Freitagabend ein Kinderwagen in einem vollbesetzten Bus umgekippt. Der Wagen stand im Mittelteil des Busses quer zur Fahrtrichtung. Das fünf Monate alte Kind fiel aus dem Wagen und wurde verletzt. Herbeigerufene Rettungskräfte versorgten es ärztlich. (fp)