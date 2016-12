Chemnitz: Klinikum-Mitarbeiter fordern Tariflöhne

Von Michael Brandenburg

erschienen am 09.12.2016



Etwa 150 nichtärztliche Mitarbeiter des Klinikums Chemnitz haben heute Mittag an einer Demonstration für die Angleichung ihrer Löhne an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes vor dem Krankenhaus an der Flemmingstraße teilgenommen. Laut Gewerkschaft Verdi, die zu der Aktion aufgerufen hatte, liegt die Bezahlung des Klinikum-Personals nach Haustarif um etwa zehn Prozent niedriger als in Krankenhäusern, die an den Tarif des öffentlichen Dienstes gebunden sind.

Die Differenz mache mehrere Hundert Euro im Monat aus. Mit der etwa 30-minütigen Demonstration wollten die Teilnehmer vor der heutigen Sitzung des Klinikum-Aufsichtsrates ihren Unmut über ein aus ihrer Sicht völlig unakzeptables Angebot der Geschäftsleitung in den derzeit laufenden Tarifverhandlungen bekunden. (mib)