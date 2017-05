Chemnitz: Ladendiebe schlagen zu

erschienen am 16.05.2017



Chemnitz. Ein Ladendetektiv ist am Montagnachmittag beim Gerangel mit Ladendieben in einem Geschäft in Chemnitz verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr hatte der Detektiv vier Personen in einem Markt an der Frankenberger Straße im Stadtteil Ebersdorf dabei beobachtet, wie sie Waren in ihre Taschen steckten. Als die Frau und die drei Männer den Laden verließen, sprach sie der Detektiv an. Daraufhin schlugen die Frau und einer der Männer auf den Ladendetektiv ein, die beiden anderen Männer eilten hinzu, um ihnen zu helfen. Als ein Zeuge einschritt, flüchteten die vier Unbekannten in einem Auto mit tschechischem Kennzeichen.

Die Beute - Kosmetikartikel im Wert von 130 Euro - ließen sie zurück. Der Detektiv wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. (fp)