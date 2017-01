Chemnitz: Leiche an der Neefestraße entdeckt

erschienen am 23.01.2017



Chemnitz. An der Neefestraße in Chemnitz ist am Montagfrüh eine Leiche entdeckt worden. Wie die Person ums Leben kam, wird ermittelt. Dabei prüft die Polizei auch, ob ein Straftatverdacht vorliegt. (fp/fhh)