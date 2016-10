Chemnitz: Leiche entdeckt

erschienen am 14.10.2016



Chemnitz. Ein Passant hat am Freitag an der Ringstraße in Röhrsdorf eine leblose Person gefunden. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Es handelt sich um einen jungen Mann. Die Identität sowie die genauen Umstände seines Todes werden geprüft. Dazu wurde auch eine Sektion des Leichnams angeordnet. (fp)