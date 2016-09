Chemnitz: Linienbus fÃ¤hrt zwei FuÃŸgÃ¤nger an

Chemnitz: Linienbus fährt zwei Fußgänger an

erschienen am 17.09.2016



Chemnitz. Am Freitagabend, nach Beendigung des Fußballspiels, ist ein Linienbus auf der Heinrich- Schütz- Straße im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg mit zwei Fußgängern zusammengestoßen.

Nach Polizeiangaben hielt der 26- jährige Busfahrer mit dem Linienbus in Höhe Hausgrundstück 34 verkehrsbedingt an. Als er wieder anfuhr kollidierte der Bus mit zwei Fußgängern, die in einer größeren Menschenmenge die Fahrbahn überquerten. Dabei erlitt ein 68- jähriger Fußgänger schwere Verletzungen, ein 46- jähriger Fußgänger konnte nach kurzer Behandlung vor Ort wieder entlassen werden. (fp)