Chemnitz: Mädchen geschlagen - Zeugen gesucht

erschienen am 01.12.2016



Chemnitz. Beim Schneeballwerfen zweier zehnjähriger Mädchen an der Hohensteiner Straße zwischen Heinrich-Bretschneider-Straße und Rabensteiner Straße ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr offenbar ein Auto getroffen worden. Nach Angaben der Kinder kam daraufhin ein Mann auf die beiden zu, beschimpfte eines der Mädchen und schlug es mehrfach. Die Zehnjährige erlitt leichte Verletzungen. Den Mann beschrieben die Kinder als etwa 20 bis 30 Jahre alt. Er hat dunkle Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Auf dem Kopf trug er eine Mütze oder Kapuze. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Chemnitz unter Telefon 0371 387495808 entgegen. (fp)