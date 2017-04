Chemnitz: "Mamajoes" zieht ins frühere "Johannis"

Im Chemnitzer Nachtleben stehen Veränderungen an. Eine Diskothek schließt und eine andere hat ein neues Konzept. Außerdem wechselt ein bekanntes Restaurant in die unmittelbare Innenstadt.

Von Jana Peters

11.04.2017



Zweimal ist Michael Müller schon mit seinem Restaurant umgezogen. Jetzt steht der nächste Wechsel an. 1999 öffnete das Mamajoes an der Straße der Nationen. Mit dem Umzug an die Beckerstraße 2006 wurde aus dem mexikanischen Lokal das Viva Mamajoes. Doch vor zwei Jahren wechselte der Eigentümer des Gebäudes. Dieser habe eigene Pläne mit dem Haus. "Wir müssen raus", schildert Müller. Das sei ein Schock gewesen, weil das Fabrik-Ambiente auf zwei Etagen dort einzigartig sei.

Doch jetzt überwiege bei Müller wieder das Gefühl der Euphorie, sagt er. Denn er hat einen neuen Standort gefunden: Vor zwei Wochen unterschrieb er bei Investor Claus Kellnberger den Mietvertrag für das Restaurant am Johannisplatz, direkt am Saxonia-Brunnen. Dort habe er mit rund 1200 Quadratmetern fast die gleiche Fläche wie am alten Standort. Positiv sei vor allem, dass er jetzt auch am Tagesgeschäft teilhaben könne. Der Standort biete Raum für ein Café, Restaurant und Veranstaltungsfläche. Die Eröffnung ist für Oktober geplant. An der Beckerstraße sollen Mitte September die Lichter ausgehen. Die kommenden Monate wird Müller nutzen, um sich Details der Neueröffnung zu überlegen. "Wir wollen natürlich besser werden", gibt er das Ziel vor. Vermutlich werde er auch weiteres Personal einstellen.Die neue Adresse des Viva Mamajoes war einmal ein Bankgebäude. Im September 2012 eröffnete dort das Restaurant Johannis, machte aber nach sechs Monaten schon wieder dicht. Das Lokal stand über zwei Jahre leer, bis im Juni 2015 ein neuer Mieter kam. Er setzte auf Cocktails und Sushi. Doch auch sein Konzept ging nicht auf. Michael Müller sagt, von diesen Vorgängergeschichten lasse er sich nicht beeindrucken und sei vollauf optimistisch.