Chemnitz: Mann bei Unfall in Auto eingeklemmt

erschienen am 28.11.2016



Chemnitz. Bei einem Unfall am Montagmittag im Chemnitzer Ortsteil Erfenschlag ist ein Seat-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen und schwer verletzt worden. Nach ersten Informationen wurde er durch die Feuerwehr befreit. Bei dem Unfall an der Bernsdorfer Straße sollen zwei Fahrzeuge involviert gewesen sein. Eines der Autos, ein Seat, kollidierte mit einem Lichtmast.

Die Straße musste für die Unfallaufnahme und die Bergung gesperrt werden. (fp)