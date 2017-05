Chemnitz: Mann ertappt Einbrecher

erschienen am 19.05.2017



Chemnitz. Am Freitag gegen 5 Uhr hat ein 43-Jähriger im Chemnitzer Stadtteil Schönau ein Einbrecher-Duo überrascht. Die beiden hatten versucht, aus der Garage an der Ehrlichstraße eine Kaffeemaschine zu stehlen. Daraufhin sprühte der Einbrecher mit Pfefferspray in Richtung des 43-Jährigen. Das Duo konnte fliehen. Das Opfer musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei mit.

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben, schlank und mit blonden Haaren. Er trug ein gelb-orangefarbenes T-Shirt. Der Mann habe Deutsch mit sächsischem Dialekt gesprochen. (fp)