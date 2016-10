Chemnitz: Mann mit Schreckschusswaffe verletzt

erschienen am 15.10.2016



Chemnitz. Ein 38-Jähriger ist am Freitagabend im Bereich der Josephinenstraße in Chemnitz mit einer Schreckschusswaffe verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Geschädigte mit seiner Familie von einer Feier, als er vor seinem Wohnhaus mit einem bisher unbekannten Mann in Streit geriet, der einen Hund spazieren führte.

Die Familie des Opfers war bereits im Haus, als der Unbekannte eine Waffe zog und auf den Geschädigten schoss. Dieser wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (fp)