Chemnitz: Mann verletzt Ladendetektiv mit spitzem Gegenstand

erschienen am 30.12.2016



Ein Ladendetektiv ist am Donnerstagnachmittag angegriffen und verletzt worden. Der 36-Jährige wollte am Donnerstag gegen 15.30 Uhr zwei Männer in einem Geschäft in der Galerie Roter Turm kontrollieren. Während sich einer der Männer kooperativ zeigte, schlug der andere um sich. Drei weitere Ladendetektive kamen ihrem Kollegen zu Hilfe, wobei der zweite Mann plötzlich einen spitzen Gegenstand zog und den 36-Jährigen verletzte. Der Sicherheitsdienst setzte daraufhin Reizgas ein. Dem Täter gelang die Flucht. Ob er Diebesgut bei sich hatte, wird geprüft. Rettungskräfte brachten den verletzten Ladendetektiv in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (fp)