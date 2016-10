Chemnitz: Mercedes in Brand geraten - 15.000 Euro Schaden

erschienen am 16.10.2016



Chemnitz. Erneut ist ein Fahrzeug in Chemnitz am Wochenende angezündet worden. Dieses Mal geschah die Tat in der Nacht zum Sonntag im Chemnitzer Stadtteil Kaßberg.

Nach Angaben der Polizei war der Mercedes an der Limbacher Straße abgestellt worden. Feuerwehrleute löschten die Flammen. Verletzt wurde durch den Fahrzeugbrand niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden seitens der Kriminalpolizei aufgenommen.

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder Fahrzeugbrände in Chemnitz gegeben. Zuletzt waren zwei Fahrzeuge in Schloßchemnitz in der Nacht zum Donnerstag innerhalb einer Stunde in Brand geraten. Auch in diesen Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. (fp)