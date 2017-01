Chemnitz: Mieter bei Wohnungsbrand verletzt

erschienen am 16.01.2017



Chemnitz. Ein 35-Jähriger ist am Sonntag gegen 20 Uhr wegen einer Rauchgasvergiftung in ein Chemnitzer Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei kam es zu einem Wohnungsbrand an der Reitbahnstraße im Stadtzentrum. Wahrscheinlich brach das Feuer aus, als der 35-Jährige Kerzenwachs in einem Topf in der Küche erhitzt hatte. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. (fp)