Chemnitz: Neuer Autobahnzubringer fertig

erschienen am 20.10.2016



Chemnitz. Die Bauarbeiten am Autobahnzubringer von der Kalkstraße bis zur Oberfrohnaer Straße sind abgeschlossen. Das teilte die Stadt Chemnitz am Donnerstag mit. Ab kommenden Dienstag können Autofahrer direkt von Rabenstein zur A 72 auffahren. Mit dem verlängerten Autobahnzubringer soll das Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Bereich und in den Wohngebieten in Rottluff und Rabenstein entlastet werden, heißt es in einem Schreiben der Stadt. Das Projekt kostete 2,6 Millionen Euro. Der Freistaat förderte das Vorhaben zu 75 Prozent. Die Bauarbeiten dauerten 21 Monate.

Der Autobahnzubringer wurde auf einer Strecke von 900 Metern verlängert und zweispurig ausgebaut. Zudem wurden eine sieben Meter breite Straße mit Geh- und Radwegen, ein Regenrückhaltebecken, eine Brücke über den Harthweg, zwei Lärmschutzwälle und Lärmschutzwände errichtet. An der Einmündung in die Oberfrohnaer Straße regelt nun eine Ampel den Straßenverkehr.

Gleichzeitig wurde mit dem Bau das Gewerbegebiet Rottluff-West erschlossen. So wurden beispielsweise Gewerbegrundstücke ab 3000 Quadratmeter auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei zwischen Rottluffer Straße und Kalkstraße errichtet. (fp)