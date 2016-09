Chemnitz: Nur ein Freibad bleibt offen

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Zum dritten Mal in diesem Jahr verlängert die Stadtverwaltung für zumindest eines ihrer Freibäder die Saison. Wegen der Wetterprognose, nach der in Chemnitz auch in der kommenden Woche mit Freibadwetter gerechnet werden darf, bleibt die Einrichtung in Gablenz zunächst bis Freitag nächster Woche täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Freibäder in Wittgensdorf und in Einsiedel sollen dagegen am kommenden Sonntag letztmalig ihre Tore für Badegäste öffnen.

Begründet wird das mit der Personalsituation. Um den Betrieb der in Kürze öffnenden Hallenbäder abzusichern, werden die Mitarbeiter dort gebraucht, heißt es auf Anfrage. Außerdem rechnet die Stadt damit, dass außerhalb der Ferienzeit weniger Besucher kommen und die sollen sich alle im Gablenzer Bad treffen. Ein Weiterbetrieb aller drei Bäder sei zu unwirtschaftlich. Der Stausee Oberrabenstein bleibe geöffnet. (gp/dy)