Chemnitz: Oldtimer im Wert von 50.000 Euro gestohlen

erschienen am 01.11.2016



Chemnitz. Ein Oldtimer der Marke Dodge Challenger im Wert von 50.000 Euro ist in Chemnitz entwendet worden. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit vom 8. Bis zum 31. Oktober in der Lohrstraße.

Laut Polizeiangaben war das lilafarbene Fahrzeug gesichert in einer Tiefgarage abgestellt. Die Soko "KFZ" des Landeskriminalamtes wird nun die Ermittlungen übernehmen. (fp)