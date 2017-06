Chemnitz: Polizei findet nach Brand in Keller Drogen

erschienen am 15.06.2017



Chemnitz. Nach einem Brand in einem Keller auf dem Chemnitzer Kaßberg hat die Polizei dort Drogen gefunden. Am Mittwochnachmittag hatten Zeugen dichten Rauch im Kellerverschlag eines Mehrfamilienhaus an der Puschkinstraße bemerkt. Gegen 16.20 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in dem Keller eine Batterie während des Ladens in Brand geraten war.

Nach dem Löschen fanden die Polizeibeamten in dem Verschlag geringe Mengen Pilze, die als Betäubungsmittel genutzt werden sowie Gegenstände mit Cannabis-Anhaftungen. Gegen den Nutzer des Kellers wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung und des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (fp)