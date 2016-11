Chemnitz: Polizisten stellen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat

erschienen am 08.11.2016



Chemnitz. Am frühen Dienstagmorgen haben Polizisten in Chemnitz in der Fürstenstraße einen Einbrecher auf frischer Tat erwischt. Ein Zeuge hatte zuvor die Beamten alarmiert. Er hatte nach eigener Aussage in einem Imbiss Taschenlampenlicht gesehen sowie Einbruchsgeräusche gehört. Nach Angaben der Polizei in Chemnitz betraten die Beamten daraufhin den Imbiss durch eine aufgebrochene Eingangstür. Dort stellten sie einen 23-Jährigen, der dabei war, einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Zudem hatte der junge Mann zuvor einige hundert Euro Bargeld aus der Registerkasse erbeutet. Der Einbrecher wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit noch in Polizeigewahrsam. (fp)