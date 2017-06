Chemnitz: Rätsel um toten Schwan auf dem Schloßteich

erschienen am 06.06.2017



Chemnitz. Auf dem Chemnitzer Schloßteich ist der letzte noch lebende Schwan am Pfingstmontag gestorben. Er habe Montagmorgen tot im Wasser gelegen, sagte Schwanenfreund Maik Bohn, der die Tiere seit vielen Jahren an dem Gewässer beobachtet, der "Freien Presse". Nachdem im vergangenen Herbst ein Jungtier und im Frühjahr das Schwanenweibchen gestorben waren, ist der nun gestorbene Vogel der dritte tote Schwan innerhalb von sechs Monaten auf dem Gewässer.

Die Todesursache ist unklar. Auch deshalb wünscht sich Maik Bohn, dass der tote Schwan untersucht wird. Das war bei den anderen beiden toten Schwänen nicht geschehen. (hfn)