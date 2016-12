Chemnitz: Reifen an mindestens 13 Autos zerstochen

erschienen am 29.12.2016



Chemnitz. Eine neue Reihe von Anzeigen wegen Reifenstecherei ist bei der Polizei in Chemnitz eingegangen. Derzeit sind 13 Autos verschiedener Marken betroffen, teilte die Polizei mit. Bei den geparkten Fahrzeugen wurde in der Nacht zu Donnerstag jeweils mindestens ein Reifen zerstochen. Die Tatorte liegen verteilt im Stadtgebiet: Gießerstraße, Zietenstraße, Emilienstraße, Frankenberger Straße, Hilbersdorfer Straße und Reichenhainer Straße. Schadenshöhen sind der Polizei nicht bekannt. Der Reifenstecher hält seit Monaten die Polizei in Atem. (fp)