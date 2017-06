Chemnitz: Reifenstecher legen zehn Fahrzeuge lahm

erschienen am 12.06.2017



Chemnitz. Unbekannte Täter haben die Reifen mehrerer Fahrzeuge in der Nacht zu Montag im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg zerstochen. Laut Polizei handelt es sich um insgesamt zehn betroffene Autos verschiedener Marken, darunter Nissan, Ford, VW und Audi. Die Tatorte befanden sich an der Sebastian-Bach-Straße und im Bereich der Humboldtstraße. Ein Fährtensuchhund nahm an einem der Pkw eine Fährte auf und verfolgte diese bis zur Kreuzung Zietenstraße/Gießerstraße - dort verlor sich die Spur. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Unter Telefon 0371 3873445 bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Immer wieder werden im Stadtgebiet Chemnitz die Reifen von Autos zerstochen. Die Taten reihen sich teilweise in das bekannte Muster einer seit Frühjahr 2016 anhaltenden Serie ein. Dabei handelt es sich um Autos, die verkehrswidrig geparkt waren. Mittlerweile gibt es weit mehr als 300 Geschädigte. (fp)