Chemnitz: Rettungseinsatz in Erstaufnahmeeinrichtung

erschienen am 16.11.2016



Weil ein Asylbewerber drohte, aus dem Fenster zu springen, sind Polizei und Feuerwehr am Dienstagabend zur Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Ebersdorf ausgerückt. Die Feuerwehr setzte dabei auch ein Sprungkissen ein. Der Suizidversuch des 26-Jährigen konnte nach Angaben der Polizei abgewendet werden. Als der Mann ins Krankenhaus gebracht werden sollte, wehrte er sich - ein Beamter wurde leicht verletzt. Weitere Informationen will die Polizei erst am Donnerstag mitteilen. (fp)