Chemnitz: Schlägerei in Chemnitzer Innenstadt

erschienen am 13.05.2017



Chemnitz. Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei ausländischen Gruppierungen ist es am Freitagabend in der Rathausstraße im Chemnitzer Zentrum gekommen. Nach Angaben der Polizei begann die Auseinandersetzung mit einem verbalen Streit zwischen 13 Personen. Auf die verbale Auseinandersetzung folgte eine Schlägerei. Zwei Geschädigte, ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger, mussten ambulant behandelt werden. Ein 19-Jähriger kam mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein 26-Jähriger konnte bereits als Tatverdächtiger ermittelt werden. (fp)