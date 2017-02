Chemnitz: Schwarzfahrer schluckt Drogen vor der Polizei

erschienen am 03.02.2017



Chemnitz. Ein Reisender ohne Ticket hat am Donnerstag vor den Augen von Polizisten Drogen verschluckt. Gegen 13:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Bundespolizeiinspektion den Mann auf dem Hauptbahnhof Chemnitz. Er war nach Auskunft der Mitteldeutschen Regiobahn ohne gültigen Fahrausweis mit dem Zug von Leipzig nach Chemnitz gefahren und hatte sich rauchend in der Zugtoilette eingeschlossen. Als der 35-Jährige in Chemnitz ausstieg und die Beamten ihn kontrollieren wollten, weigerte er sich, sich auszuweisen. Die Polizisten bemerkten, wie er etwas in den Mund steckte und verschluckte. Sie forderten ihn auf, mit ihnen zur Dienststelle zu kommen. Der Mann wehrte sich so erheblich, dass er nur in Handschellen in die Diensträume gebracht werden konnte. Da er zu keiner Aussage zum verschluckten Gegenstand bereit war, wurde er in ein Chemnitzer Krankenhaus gebracht. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um einen Drogencocktail handelte. Kurz vor 17 Uhr wurde der Mann entlassen. Die Bundespolizeiinspektion ermittelt wegen Widerstand gegen Volstreckungsbeamte, wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und zusätzlich wegen des Erschleichens von Leistungen. (fp)