Chemnitz: Sicherheitsmann bei Streit verletzt

erschienen am 05.12.2016



Chemnitz. Ein 38-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts ist am Freitagabend in der Rathausstraße nahe der Zentralhaltestelle bei einem Streit getreten und leicht verletzt worden. Der 38-Jährige hatte mit Kollegen versucht, bei einer Auseinandersetzung zu schlichten, in der etwa fünfzehn Personen aneinandergeraten waren.

Ein 23-Jähriger trat nach dem Sicherheitsmitarbeiter. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter fest, ließ ihn später aber wieder gehen. Dennoch dauern die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung an. (fp)