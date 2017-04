Chemnitz/Siegmar: Elektrofahrrad und Süßigkeiten gestohlen

erschienen am 24.04.2017



Chemnitz/Siegmar. Diebe sind in der Nacht zum Sonntag in ein Gartenhaus im Chemnitzer Stadtteil Siegmar eingedrungen und haben ein Elektrofahrrad im Wert von 1400 Euro gestohlen. Laut Polizeiangaben stahlen sie aus einem benachbarten Hauskeller außerdem Süßigkeiten, eine Geldbörse mit Dokumenten sowie einen Staubsauger. Das weißsilberfarbene E-Bike der Marke "Giant", Typ Twist Elegance C1, verfügt über zwei schwarze Packtaschen, die Sattelstütze ist gefedert. Das Steuerteil für den Elektroantrieb befand sich allerdings zum Zeitpunkt des Diebstahls nicht am Rad.