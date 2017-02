Chemnitz: Stadt will beide Kunstturnhallen sanieren

Chemnitz. Der Stadtkämmerer Sven Schulze hat am Dienstag bekannt gegeben, dass im Doppelhaushalt 2017/2018, über den der Stadtrat am Mittwoch entscheiden muss, auch Geld für die Sanierung der kleinen Kunstturnhalle im Sportforum eingeplant ist. Bisher war nur die Sanierung mit Anbau der großen Kunstturnhalle eingeplant.

Das Sächsische Innenministerium habe ihnen zu diesem Schritt geraten, sagte Schulze. Die Aussicht auf Fördermittel für das Vorhaben sei sehr gut. Für die Sanierung der großen Halle stehen 1,8 Millionen Euro Eigenmittel im Haushalt, für die kleine Halle 600.000 Euro. Einschließlich Fördermittel sollen beide Vorhaben 7,1 Millionen Euro kosten. (jpe)