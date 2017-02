Chemnitz: Stadtrat stimmt für Ansiedlung einer Internationalen Schule

erschienen am 08.02.2017



Im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf soll eine Internationale Grundschule mit Gymnasium angesiedelt werden. Einen entsprechenden Grundsatzbeschluss fasste der Stadtrat am Nachmittag mit großer Mehrheit. Er sieht vor, dem in Glauchau ansässigen privaten Betreiber Saxony International School (SIS) dafür die seit Jahren leer stehende Theodor-Neubauer-Schule zu sanieren. Die Kosten werden auf 12 Millionen Euro kalkuliert.



Während die Ansiedlung und das pädagogische Konzept allgemein begrüßt werden, ist der Standort nicht unumstritten. Angesichts eines erwarteten deutlichen Anstiegs der Schülerzahlen im Stadtteil dürfe die Stadt die leer stehende Schule nicht aus der Hand geben, kritisieren Bernsdorfer Eltern. (micm)