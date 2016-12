Chemnitz: Straßenbahnen zusammengestoßen

30.12.2016

freiepresse.de

Chemnitz

Uwe Mann

Deutlich mehr Polizisten an Galerie Roter Turm im Einsatz

Chemnitz. An und in der Einkaufsgalerie Roter Turm in der Innenstadt sind derzeit deutlich mehr Polizisten in Uniform im Einsatz als üblich. Auch Spürhunde durchstreifen ... weiterlesen