Chemnitz: Sturmtief behindert Busverkehr

erschienen am 05.01.2017



Chemnitz. Sturmtief "Axel" sorgt in Chemnitz für Probleme im Busverkehr der Chemnitzer Verkehrs AG (CVAG). Wie das Unternehmen auf seiner Homepage am Donnerstagvormittag mitteilte, ist auf mehreren Buslinien mit Störungen, Behinderungen und Verspätungen zu rechnen. Das betrifft die Linien 32 und 62. Die Busse der Linie 43 verkehren weiterhin bis/ab "Kirche Adelsberg", die Busse der Linie 53 nur bis/ab "August-Bebel-Platz" in Einsiedel und die der Linie 86 werden aktuell über die Augustusburger- und Eubaer Straße umgeleitet

Gegenwärtig ist nicht abzusehen, wann sich der Busverkehr wieder normalisiert, hieß es weiter. Bereits am Mittwochabend kam es zu Behinderungen auf einzelnen Linien. (fp)

Mobile Echtzeitauskunft der CVAG