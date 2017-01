Chemnitz: Tatverdächtiger nach Mord auf dem Sonnenberg ausgeliefert

erschienen am 25.01.2017



Chemnitz (dpa/sn) - Ein junger Mann, der am 29. Oktober in Chemnitz eine Frau ermordet haben soll, ist aus Ungarn nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Mittwoch auf Anfrage mitteilte, geschah dies bereits am vergangenen Freitag. Der 19-jährige Ungar steht im Verdacht, im Chemnitzer Ortsteil Sonnenberg eine Landsfrau getötet zu haben. Die 25-Jährige habe den Ermittlungen zufolge als Prostituierte gearbeitet.

Der Beschuldigte war mit europäischem Haftbefehl gesucht und am 6. Januar in seiner Heimat festgenommen worden. Laut Staatsanwaltschaft schweigt er bislang zu den Tatvorwürfen.