Chemnitz: Toilettenhäuschen mit Feuerwerkskörpern gesprengt

erschienen am 22.12.2016



Chemnitz. Mit Feuerwerkskörpern ist in der Nacht zum Donnerstag in Chemnitz ein Toilettenhäuschen gesprengt worden. "Es ist total zerlegt", sagte ein Polizeisprecher am frühen Morgen. Das Toilettenhäuschen stand an einer Baustelle an der Limbacher Straße im Ortsteil Röhrsdorf. Die Beamten fanden Reste von Feuerwerkskörpern in den Trümmern. Der SAchschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. (dpa/fp)