Chemnitz: Toyota und Lkw kollidieren an Kreuzung

erschienen am 06.09.2016



Chemnitz. Ein Toyota und ein Lkw sind am Dienstagnachmittag im Chemnitzer Stadtteil Siegmar zusammengestoßen. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 14 Uhr an der Kreuzung Oberfrohnaer Straße/Meyerstraße. Es soll zwei Verletzte gegeben haben.

Die Oberfrohnaer Straße war kurzfristig gesperrt. (fp)