Chemnitz: Unbekannte brechen auf Baustelle ein - Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro

erschienen am 08.09.2016



Chemnitz. Unbekannte sind auf eine Baustelle im Chemnitzer Stadtteil Sonnenberg eingedrungen und haben Bestandteile der bereits neu installierten Heizungs- und Sanitäranlage gestohlen. Den Wert des Diebesgutes schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf der Zietenstraße. Die Diebe demontierten Heizungen, nahmen Ventile und Buntmetallteile mit.   

Bei einer Personenkontrolle am Donnerstagvormittag auf der M√ľllerstra√üe griffen die Beamten einen 28-j√§hrigen Fahrradfahrer auf. Der Mann f√ľhrte einige Sanit√§rbauelemente in einem Rucksack mit sich. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam. Nun wird √ľberpr√ľft, ob ein Zusammenhang zum Einbruch auf der Baustelle besteht. (fp)